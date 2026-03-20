Nächtlicher Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine: Wie viele Drohnen konnten die Luftabwehrkräfte nicht „abfangen“?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland setzte für den Angriff auf die Ukraine über hundert Kampfdrohnen ein. Russische Truppen griffen in der Nacht eine Reihe von Regionen der Ukraine mit Kampfdrohnen an. Die meisten feindlichen Ziele wurden von den Luftabwehrkräften abgeschossen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

„In der Nacht zum 20. März griff der Feind mit 156 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ und anderen Drohnentypen aus acht Richtungen an, davon waren etwa 90 „Schaheds“, wie die Luftstreitkräfte angaben.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Luftangriff von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte der Ukraine abgewehrt wurde.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:00 Uhr 133 feindliche Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen oder neutralisiert.

Zudem wurden 19 Treffer von Angriffsdrohnen an 13 Orten sowie der Absturz abgeschossener feindlicher Ziele an 7 Orten registriert.

„Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen. Halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften“, fügten die Luftstreitkräfte hinzu.

Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine

Russische Truppen greifen die Ukraine täglich mit Drohnen verschiedener Typen sowie mit Raketenwaffen an.

So wurde Odessa in der Nacht zum 19. März massiv mit Drohnen angegriffen. Infolge des feindlichen Beschusses wurden in der Stadt mehr als ein Dutzend Häuser sowie ein Studentenwohnheim einer der Universitäten beschädigt, und drei Menschen wurden verletzt.

Darüber hinaus griffen die Angreifer gestern spätabends Lemberg mit Drohnen an. Das Hauptquartier des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Oblast Lemberg geriet unter feindlichen Beschuss, ebenso wie Nowowolynsk in der Wolhynien.