"Eine weise Entscheidung": Tymoschenko kommentiert den Austritt Lettlands aus der Istanbul-Konvention

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vorsitzende der Partei Batkiwschtschyna, Julia Tymoschenko, hat die Entscheidung des lettischen Parlaments, aus der Istanbul-Konvention auszutreten, begrüßt und darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung „im Interesse der Zukunft der Kinder und des Staates“ getroffen wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Post von Julia Tymoschenko auf Facebook.

Nach Angaben der Abgeordneten stimmte die lettische Saeima nach mehr als 12 Stunden Diskussion für den Austritt aus der Istanbul-Konvention. Damit ist Lettland der erste EU-Mitgliedstaat, der beschlossen hat, den Vertrag zu kündigen.

Tymoschenko beglückwünschte das lettische Volk zu dieser Entscheidung und nannte sie „historisch und weise“.

„Ich bewundere den Mut meiner lettischen Kollegen, die es gewagt haben, ihren Fehler einzugestehen und ihn zu korrigieren. Um der Stärke des Staates willen, um der Zukunft ihrer Kinder willen“, schrieb sie.

Die Fraktionsvorsitzende wies auch darauf hin, dass Batkiwschtschyna die einzige ukrainische Parlamentspartei sei, die nicht für die Ratifizierung der Istanbuler Konvention gestimmt habe, da sie der Meinung sei, dass dieser Vertrag „ursprüngliche Familienwerte“ zerstöre.

„Ich glaube, dass nach dem Krieg und der Machtübernahme der patriotischen Kräfte, die die nationale Souveränität und die natürlichen Werte für das ukrainische Volk verteidigen, auch die Werchowna Rada der Ukraine beschließen wird, aus der Istanbul-Konvention auszutreten“, sagte Tymoschenko.

Sie fügte hinzu, dass die Ukraine ein demokratisches und tolerantes Land ist und Erwachsene jedes Recht und jede Freiheit haben, ihr persönliches Leben so zu führen, wie sie es für richtig halten, aber LGBT-Ideen sollten in der Erziehung von Kindern keinen Platz haben.