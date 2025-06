Einzelheiten des dritten Angriffs des ukrainischen Sicherheitsdienstes auf die Krim-Brücke sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem dritten Anschlag wurden zweimal wichtige Stützen der Brücke beschädigt. Der ukrainische Sicherheitsdienst setzte dazu zwei Sprengladungen von 1100 kg ein.

Der jüngste Angriff des Sicherheitsdienstes der Ukraine auf die Krim-Brücke war ein Doppelanschlag. Das Militär setzte zwei Sprengladungen mit einem Gewicht von 1100 kg ein. Das sagte der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassyl Maljuk im Gespräch mit Journalisten.

Ihm zufolge wurden zweimal die wichtigsten Stützen der Brücke getroffen. Zu diesem Zweck hat der Sicherheitsdienst der Ukraine zwei Sprengladungen von 1100 kg angebracht.

„Weitere Details werde ich aus offensichtlichen Gründen nicht nennen. Aber glauben Sie mir: Dies ist der Beginn einer neuen Ära. Wir haben die Brücke dreimal gestochen. Im Jahr 2022 kamen vom Land aus mit einem Auto mit 21 Tonnen Sprengstoff in TNT-Äquivalent, im Jahr 2023 kamen in zwei Kampfdrohnen Sicherheitsdienst der Ukraine Sea Baby auf dem Wasser,“ sagte Maljuk.

Der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine stellte fest, dass die Brücke dieses Mal unter Wasser angegriffen wurde.

„Ich kann Ihnen genau sagen: zusammen mit der 13 Hauptdirektion des DVKR Sicherheitsdienstes der Ukraine haben wir eine neue Ära der „Meeresgeschichte“ begonnen“, betonte Maljuk. Wir erinnern uns: Am 3. Juni griff der Sicherheitsdienst der Ukraine zum dritten Mal die Krim-Brücke an. Sie wurde unter Wasser getroffen. Zu diesem Zweck wurden 1100 kg Sprengstoff in TNT-Äquivalent verwendet. Die Unterwasserstützen der Brückenpfeiler wurden im unteren Bereich stark beschädigt.

