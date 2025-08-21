Das Epizentrum der Explosion in der Nähe von Schytomyr wurde aus großer Höhe gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Aufnahmen zeigen ein völlig zerstörtes Unternehmen und Dutzende von beschädigten Häusern. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 46 Millionen Hrywnja.

Am Abend des 2. Juli ertönten im Dorf Berezina in der Region Schytomyr zwei starke Explosionen. Dabei wurden zwei Menschen getötet und 83 weitere verletzt. Am 21. August veröffentlichte Schytomyr.info ein Video, das die Folgen der Explosion aus der Höhe zeigt.

Mehr als einen Monat lang war es niemandem erlaubt, den Ort der Explosion zu betreten. Jetzt sieht das Epizentrum der Explosion so aus – die Überreste von zerstörten Unternehmen, in der Nähe liegende zerstörte Häuser und ein großer Krater.

Die Dreharbeiten wurden mit Genehmigung des Staatlichen Amtes für Nationale Sicherheit in der Region Schytomyr durchgeführt

Die Ermittlungen ergaben, dass ein 60-jähriger Einwohner von Sumshchyna und seine vier Komplizen im Sommer 2024 die illegale Herstellung von gemischten Sprengstoffen und Sprengsätzen in die Wege leiteten, um daraus Profit zu schlagen.

Die Strafverfolgungsbehörden informierten alle fünf Männer über den Verdacht der Begehung einer Reihe von Straftaten durch eine Gruppe von Personen (Teil 2 des Artikels 28, Teil 1 des Artikels 263, Teil 2 des Artikels 263-1, Teil 2 des Artikels 267 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Den Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass durch den Vorfall mehr als 100 Häuser, drei Tankstellen und etwa 20 Fahrzeuge beschädigt wurden.

Durch die Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und die Luftverschmutzung entstand ein Schaden von mehr als 46 Millionen Hrywnja.

