Erneute Polizeidurchsuchung bei Kyjiwteploenergo: Das Unternehmen behauptet, unter Druck gesetzt und in seiner Arbeit gestört worden zu sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 18. September führten Vertreter der Nationalen Polizei der Region Kiew Durchsuchungen in der Zentrale des Versorgungsunternehmens Kyjiwteploenergo durch.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Es wurden Ermittlungen wegen möglicherweise überhöhter Tarife für die Abfuhr fester Abfälle durch Transportunternehmen durchgeführt.

Das Unternehmen sagte, dass seine Arbeit aufgrund der Durchsuchungen lahmgelegt wurde.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass solche Aktionen der Strafverfolgungsbehörden Teil eines systematischen Drucks sind: Insgesamt haben die Strafverfolgungsbehörden während der Zeit des Kriegsrechts mehr als 250 verfahrenstechnische Aktionen gegen Kyjiwteploenergo durchgeführt, darunter Durchsuchungen, Inspektionen, Untersuchungen und Anforderungen von Unterlagen und Materialien.

Das Unternehmen erklärte auch, dass es bereit sei, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um alle Umstände des Falles aufzuklären, aber das objektive Fehlen von Dokumenten anderer juristischer Personen, die von den Strafverfolgungsbehörden angefordert wurden, macht es unmöglich, diese bereitzustellen.

