Zum ersten Mal wird in Kiew ein Doppeldeckerbus auf einer Stadtlinie eingesetzt: er wird nur an den Wochenenden verkehren

Kiewpastrans wird zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Doppeldeckerbus einsetzen. An diesem Wochenende wird ein MAN A39 Doppeldecker-Stadtbus, den Kiew von seiner Partnerstadt Berlin geschenkt bekommen hat, auf der Linie 57 im Testbetrieb eingesetzt.

Dies berichtet das Magazin Autoconsulting.

Der Doppeldeckerbus wird nur an den Wochenenden eingesetzt, um die Einsatzmöglichkeiten im öffentlichen Linienverkehr zu erkunden.

Der Bus ist mit 83 Sitzplätzen ausgestattet: 28 im Erdgeschoss und 55 in der zweiten Etage. Außerdem gibt es 45 Sitzplätze für stehende Fahrgäste ausschließlich im Erdgeschoss.

Der Bus entspricht den Grundsätzen der Barrierefreiheit: er hat einen niedrigen Boden, 2 Sitze für Rollstuhlfahrer, einen Platz für einen Kinderwagen und 2 Rampen.

Der Bus verkehrt samstags und sonntags zwischen der U-Bahn-Station Akademmistechko und der Haltestelle Chapayevka-Automarkt von 9:43 bis 18:53 Uhr.

Die Publikation schreibt auch, dass ein weiterer Doppeldecker-MAN als touristischer Sightseeing-Bus dienen wird.

Um es kurz zu machen:

Ende September hat Kiew 30 neue moderne Passagierbusse erhalten. Dies ist die erste Charge, und die Hauptstadt erwartet weitere 30 Busse bis Ende 2025.