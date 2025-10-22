Die Europäische Union hat sich auf das 19: Paket von Sanktionen gegen Russland geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die europäischen Botschafter haben sich auf das 19. Paket von Sanktionen gegen die Russische Föderation wegen ihres Krieges gegen die Ukraine geeinigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Reporters von Radio Liberty in Brüssel, Rickard Jozwiak, im sozialen Netzwerk X.

„Die EU-Sanktionen gegen Russland sind heute Abend endlich beschlossen worden! das 19. Paket seit der umfassenden Invasion in der Ukraine“, schrieb er.*

Was im 19. Paket enthalten sein soll

Laut Bloomberg geht es bei diesem Paket vor allem darum, Moskau die Energieeinnahmen zu entziehen und den Druck auf Wladimir Putin zu erhöhen, Friedensgespräche aufzunehmen.

Der Zeitung zufolge sollte das 19. Paket Folgendes enthalten: .*