Der französische Außenminister reist zu einem Treffen mit den Botschaftern nach Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot wird am Montag, den 21. Juli, in Kiew eintreffen. Er wird an einem Treffen von Botschaftern teilnehmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Barrots Twitter-Account.

„Ich fahre nach Kiew. Ich werde an einer Botschafterkonferenz teilnehmen und im Namen Frankreichs unsere unerschütterliche Unterstützung für die Souveränität, territoriale Integrität und Freiheit des ukrainischen Volkes bekräftigen“, schrieb er.

Der französische Außenminister postete auch ein Foto aus dem Zug, der wahrscheinlich in die ukrainische Hauptstadt fährt.

Konferenz der Botschafter