​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Flagge ist zu einem Symbol des Widerstands und des unerschütterlichen Glaubens der Ukraine an eine bessere Zukunft geworden, hat die Präsidentin der Europäischen Kommission betont.

Zu Ehren des Tages der ukrainischen Staatsflagge erstrahlten die Gebäude der Europäischen Kommission in den Farben der ukrainischen Flagge. Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hat ein Foto des Hauptsitzes der Europäischen Kommission geteilt, das in den Farben Blau und Gelb erstrahlt. Sie postete den entsprechenden Beitrag im sozialen Netzwerk X am Samstag, den 23. August.

In ihrer Ansprache sagte von der Leyen: „Heute Abend erstrahlen unsere Gebäude der Europäischen Kommission in den Farben des Mutes.“

Sie betonte auch, dass die ukrainische Flagge zu einem Symbol des Widerstands und des unerschütterlichen Glaubens der Ukraine an eine bessere Zukunft geworden ist.

„Die Zukunft einer freien und unabhängigen Ukraine liegt in unserer Union“, fügte von der Leyen hinzu.

Ursula von der Leyens Beitrag endete mit den Worten „Ruhm für die Ukraine!“, was die Unterstützung für den Geist des ukrainischen Volkes unterstrich.