Gegen Bakhmatov, den Leiter der staatlichen Bezirksverwaltung Desnianskyj, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil er eine Frau geschlagen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Polizei hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Leiter des Kiewer Bezirks Desnianskyj, Maxym Bakhmatov, eingeleitet, der während seines Berichts in der staatlichen Bezirksverwaltung eine Frau geschlagen hat. Ihm wurde vorgeworfen, die Arbeit eines Abgeordneten behindert zu haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Kiewer Stadtratsmitglieds Hanna Starostenko, die das Opfer des Angreifers war.

Starostenko sagte, dass der Leiter der staatlichen Verwaltung des Bezirks Desnianskyj, Bakhmatov, nach Artikel 351 des Strafgesetzbuches der Ukraine angeklagt ist – „Behinderung der Tätigkeit eines Abgeordneten“.

„Ich möchte Sie daran erinnern, dass mir letzte Woche während eines offenen Berichts in der staatlichen Bezirksverwaltung Desnianskyj das Rederecht verweigert, ich körperlich angegriffen und vom Leiter der staatlichen Bezirksverwaltung, Maxym Bakhmatov, öffentlich beleidigt wurde“, schrieb Starostenko auf ihrer Facebook-Seite.

Sie erklärte, sie erwarte eine objektive Untersuchung durch die Polizei und eine öffentliche Entschuldigung von Bakhmatov.

Https://www.facebook.com/reel/559571393849167/&show_text=false&width=560&t=0

Die Abgeordnete hält den Vorfall für inakzeptabel und als Präzedenzfall für gefährlich. Bei öffentlichen Veranstaltungen sollte es nur eine Kraft geben – die Kraft des Gesetzes. Es geht nicht um einen „persönlichen Konflikt“, sondern um den Respekt vor Institutionen, die Sicherheit von Frauen in der Politik und null Toleranz gegenüber Gewalt, sagte Hanna Starostenko.

„Ich erwarte eine objektive Untersuchung durch die Nationale Polizei und eine öffentliche Entschuldigung. Kiew muss eine Stadt der Würde bleiben, in der Beamte der Gemeinschaft dienen und ihre Macht nicht missbrauchen“, schrieb sie.

Was ist über den Vorfall in der staatlichen Verwaltung des Desnianskyj Distrikts bekannt