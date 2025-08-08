FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Geheimes Abteil für 7.000 Dollar: Schaffner beim Versuch, einen Flüchtigen zu schmuggeln, festgenommen

Die Agenten haben einen Zugbegleiter enttarnt, der versucht hat, einen Flüchtigen ins Ausland zu schmuggeln, indem er ihn in einem Dienstabteil versteckt hat. Er verlangte 7.000 Dollar für seine Dienste und versuchte sogar, einen Grenzbeamten zu bestechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Grenzschutzdienst der Ukraine.

Mitarbeiter der Abteilung für innere und persönliche Sicherheit des Wolhynien Detachment haben einen Schaffner eines Personenzugs enttarnt, der versucht hat, den Täter illegal ins Ausland zu bringen.

Der Schaffner schätzte seine „Dienste“ auf 7 Tausend US-Dollar, und der Plan sah vor, den „Kunden“ in einem Dienstabteil zu verstecken.

Außerdem versuchte der Eisenbahner, einen Grenzschutzbeamten in illegale Aktivitäten zu verwickeln, indem er ihm 5 Tausend US-Dollar anbot.

Die behördenübergreifende Gruppe nahm den Schmuggler und den „Passagier“ bei der Registrierung des Zuges fest. Beide wurden angezeigt, weil sie im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen. Das Gericht verhängte gegen sie außerdem eine Zwangsmaßnahme in Form von Hausarrest für einen Zeitraum von 60 Tagen.

Männer, die ins Ausland reisen

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 203

