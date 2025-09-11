Der Generalstab hat die Daten über die russischen Verluste aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden hat die ZSU 890 russische Angreifer vernichtet. Dies teilte der Generalstab der ZSU am 11. September mit.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 11.09.25 belaufen sich vorläufig auf etwa 1.091.890.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert: