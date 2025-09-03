Der Generalstab hat die Daten über die russischen Verluste im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 03.09.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.084.570 Menschen.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert: