Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ZSU vernichtete im Laufe des Tages 780 russische Angreifer. Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 03.09.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1084570 Menschen. Dies wurde vom Generalstab der ZSU am 3. September gemeldet.
Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:
- panzer – 11157 (+1) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23237 (+4) Einheiten Artilleriesysteme – 32342 (+41) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1477 (+0) Einheiten Flugabwehrmittel – 1213 (+0) Einheiten Flugzeuge – 422 (+0) Einheiten Hubschrauber – 341 (+0) unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 55784 (+338) Marschflugkörper – 3664 (+0) Schiffe / Boote – 28 (+0) U-Boote – 1 (+0) Fahrzeuge und Tanker – 60600 (+112) Spezialfahrzeuge – 3956 (+4). Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Special Operations Forces eine russische Radarstation auf der Krim zerstört haben.
