Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Gestern, am 9. September, wurde die hohe Effizienz der ukrainischen Truppen an der Frontlinie bestätigt: Die Streitkräfte der Ukraine fügten den russischen Angreifern, die weiterhin versuchen, auf unser Territorium vorzudringen, erhebliche Verluste zu.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

In den letzten Tagen blieb die Lage an der Front angespannt, und die Streitkräfte der Ukraine haben den russischen Angreifern erhebliche Verluste zugefügt. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hat der Feind in den letzten Tagen etwa 910 Soldaten und verschiedene Ausrüstungsgegenstände, darunter gepanzerte Mannschaftstransporter und Drohnen, verloren. Diese Zahlen bestätigen die Wirksamkeit der Defensiv- und Gegenoffensivmaßnahmen der ukrainischen Einheiten.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Armee vom 24. Februar 2022 bis zum 10. September 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

Personal – etwa 1.091.000 (+990) Personen;

MLRS

panzer – 11.172 (+3) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.262 (+1) Einheiten; artilleriesysteme – 32.606 (+29) Einheiten; mehrfachraketenwerfersysteme () – 1.483 (+1) Einheiten; flugabwehrsysteme – 1.217 Einheiten; flugzeuge – 422 Einheiten; hubschrauber – 341 Einheiten; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 57.851 (+347) Einheiten; marschflugkörper – 3.691 Einheiten; schiffe und Boote – 28 Einheiten; u-Boote – 1; kraftfahrzeuge und Tankwagen – 61.290 (+83) Einheiten; spezialausrüstung – 3.964 (+1) Einheiten.

Diese Zahlen deuten auf große Verluste des Gegners hin und bestätigen die hohe Effizienz der ukrainischen Streitkräfte bei der Abwehr der russischen Aggression.