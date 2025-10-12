Der Generalstab hat einen Anstieg der Verluste der russischen Armee bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat mehr als 350 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter 10 Artilleriesysteme.

Die russische Armee hat in den letzten 24 Stunden 1.240 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies ist ein Rekordverlust zumindest in den letzten Wochen, wie der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 12. Oktober, mitteilte.

Es wird angegeben, dass die Gesamtverluste des Aggressorlandes seit Beginn des umfassenden Krieges 1.122.810 Menschen erreicht haben.

Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*