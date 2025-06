Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat aufgrund der feindlichen Aktivitäten in der Region Sumy eine neue Richtung hinzugefügt. Eine andere Richtung wurde umbenannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Als Reaktion auf die Verschärfung der Feindseligkeiten in den Grenzgebieten der Region Sumy hat der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine das Format der täglichen Einsatzberichte aktualisiert.

Ab dem 16. Juni werden die Berichte eine neue Richtung enthalten – Nord Slobozhansky.

Das Ministerium erklärte, dass der neue Abschnitt aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Russland im Grenzgebiet in die Berichte aufgenommen wurde, um die Öffentlichkeit zeitnah über den Fortschritt der Verteidigungsoperationen zu informieren.

Außerdem wurde die Richtung Charkiw offiziell in Richtung Süd-Slobozhansky umbenannt.

Lage in der Region Sumy

Zur Erinnerung: Am 8. Juni verstärkten die Besatzungstruppen den Beschuss der Region Sumy. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleh Hryhorov, sagte, dass sieben Menschen in der Gemeinde Nedryhaylivka und drei weitere in der Gemeinde Esman durch den Beschuss verletzt worden seien.

Gleichzeitig sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Streitkräfte der Ukraine die Linie in der Region Sumy halten und die Angreifer ein wenig zurückgedrängt haben.

Nach Angaben von DeepState haben die russischen Truppen ihre Kontrolle im Grenzgebiet der Region Sumy ausgeweitet. am 8. Juni behaupteten Analysten, die Russen könnten das Dorf Loknya besetzen.