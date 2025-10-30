Generalstab: Im Laufe des letzten Tages haben die Verteidigungskräfte 960 Eindringlinge und 25 russische Artilleriesysteme ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation seit Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine belaufen sich auf etwa 1.140.860 Menschen, und im Laufe des letzten Tages haben die ukrainischen Verteidigungskräfte 960 feindliche Personen neutralisiert.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, Stand: 30. Oktober

Einzelheiten: Was die militärische Ausrüstung betrifft, so haben die ukrainischen Verteidiger im Laufe des vergangenen Tages zwei feindliche Panzer, drei gepanzerte Mannschaftstransporter, ein Mehrfachraketenabschuss-System, zwei Flugabwehrsysteme und 25 Artilleriesysteme ausgeschaltet.

Nach Angaben des Generalstabs wurden im Laufe des vergangenen Tages 340 Drohnen der operativen und taktischen Ebene und 128 feindliche Fahrzeuge neutralisiert.