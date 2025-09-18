Der Generalstab hat die täglichen Verluste Russlands genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Kämpfer haben in den letzten 24 Stunden mehr als 500 Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer zerstört.

Die Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages 930 russische Angreifer neutralisiert. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Seite auf Facebook hervor.

Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 18.09.25 beliefen sich vorläufig auf: