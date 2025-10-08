Generalstab: Ukrainische Soldaten haben 1.010 Russen neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden auch feindliche Ausrüstung zerstört: zwei Panzer und fünf gepanzerte Fahrzeuge.
Ukrainische Verteidiger haben in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 8. Oktober) 1.010 russische Angreifer vernichtet. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.
Die gesamten Kampfverluste des Feindes im Zeitraum vom 24.02.22 bis zum 08.10.25 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1118370 (+1010) Personen; Panzer – 11240 (+2) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 23324 (+5) Einheiten; Artilleriesysteme (+26) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1517 (+1) Einheiten; luftabwehrmittel – 1225 (+1) Einheiten; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 67965 (+401); Fahrzeuge und Tankwagen – 63650 (+75). Wir möchten Sie daran erinnern, dass ukrainische Spezialeinheiten eine erfolgreiche Operation auf der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt haben, bei der zwei Transportflugzeuge AN-26 und mehrere Radarstationen zerstört wurden.
