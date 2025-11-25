Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.120 Angreifer ausgeschaltet. Zwei Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge, 18 Artilleriesysteme, zwei Flugabwehrfahrzeuge und 448 unbemannte Luftfahrzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 25. November 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.167.570 (+1120 pro Tag) geschätzt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.368 (+2) Panzer,

23.624 (+4) gepanzerte Fahrzeuge,

34.644 (+18) Artilleriesysteme,

1.549 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1.250 (+2) Flugabwehrsysteme,

428 (+0) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

84.217 (+448) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.981 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

68.118 (+112) Fahrzeuge und Tanker,

4.006 (+3) Einheiten von Spezialausrüstung Wie Sie wissen, ist die Lage an der Front in Richtung Pokrowsk am schwierigsten, die russischen Streitkräfte, die mehr als 150 Tausend Mann zählen, setzen die Angriffe fort. DeepState berichtete über den Vormarsch der Russischen Föderation in Pokrowsk