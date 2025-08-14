Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 990 Angreifer ausgeschaltet. Fünf Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, 29 Artilleriesysteme und 191 unbemannte Luftfahrzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 14. August 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.067.100 Menschen (+990 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11104 (+5) Panzer,

23130 (+3) gepanzerte Fahrzeuge,

31458 (+29) Artilleriesysteme,

1466 (+1) Mehrfachraketenwerfer,

1207 (+0) Flugabwehrsysteme,

421 (+0) Flugzeuge,

340 (+0) Hubschrauber,

51043 (+191) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.558 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boot,

58456 (+191) Fahrzeuge und Tanker,

3937 (+0) Einheiten von Spezialausrüstung.

Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär kleine Einheiten der russischen Truppen, die in der Nähe von Dobropillya in Richtung Pokrovsk vorrückten, blockiert und zerstört hat. Die beiden Städte sind fast umzingelt. Die Situation im Donbass