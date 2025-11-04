Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Metropolit Arseniy leugnete öffentlich russische Verbrechen und verbreitete Fälschungen über die Verteidigungsstreitkräfte.

In der Region Donezk wurde der Rektor der Sviatogorsk Lavra, Arseniy, über einen neuen Verdacht informiert. Das Gericht hat ihn unter Arrest gestellt, teilten der Sicherheitsdienst der Ukraine und die regionale Staatsanwaltschaft am Dienstag, den 4. November mit.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Geistliche im Frühjahr 2022 während der Liturgie die Beteiligung der Russen an dem massiven Beschuss der Region Donezk geleugnet, bei dem mehrere örtliche Kirchen sowie die Bewohner beschädigt wurden.

Darüber hinaus rechtfertigte die Figur die bewaffnete Aggression Russlands und verbreitete Fehlinformationen über die ukrainischen Verteidiger, die ständig an der Ostfront gegen die Raschisten kämpfen.

Aufgrund der gesammelten Beweise wurde der Metropolit über einen Verdacht gemäß dem Artikel über Rechtfertigung, Anerkennung der Rechtmäßigkeit, Leugnung der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine, Verherrlichung ihrer Teilnehmer (Teil 1, 3 des Artikels 436-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine) informiert.

Der Geistliche wurde zu einer Zwangsmaßnahme in Form einer Haftstrafe verurteilt. Ihm drohen bis zu 8 Jahre Haft mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Wir möchten daran erinnern, dass Metropolit Arseny im vergangenen Jahr wegen der unerlaubten Verbreitung von Informationen über die Bewegung, die Bewegung oder den Standort der Streitkräfte der Ukraine angeklagt wurde. Die Voruntersuchung zu diesem Vorfall wurde abgeschlossen. Die Unterlagen zu diesem Fall wurden an das Gericht geschickt.

In Czernowitz hat ein Geistlicher der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats gegen Geld geholfen, sich der Mobilisierung zu entziehen