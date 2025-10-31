Der Gulliver-Komplex in Kiew ist vorübergehend geschlossen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vertreter des ehemaligen Eigentümers, Tri O Ltd, sabotieren die Übertragung der effektiven Verwaltung des Komplexes mit allen Mitteln, so die Oschtschadbank.

Das Konsortium aus staatlicher Oschtschadbank und Ukreximbank, das am 26. Juli die Eigentumsrechte an dem Einkaufs- und Bürokomplex Gulliver in Kiew erhalten hat, hat beschlossen, den Komplex am 30. Oktober ab 22:00 Uhr vorübergehend zu schließen. Dies gab die Oschtschadbank am Freitag, den 31. Oktober bekannt.

„Der Zweck dieses Schrittes ist die Sicherheit der Besucher und Vertreter der Mieter des Komplexes sowie die garantierte Vermeidung von Unfällen und von Menschen verursachten Bedrohungen, die durch den ehemaligen Eigentümer der Anlage verursacht werden könnten“, heißt es in der Erklärung.

Demnach ist eine solche Entscheidung darauf zurückzuführen, dass die Vertreter des ehemaligen Eigentümers (Tri O Ltd) die Übertragung der effektiven Verwaltung des Komplexes an die Banken mit allen Mitteln sabotieren.

Das Datum der Wiedereröffnung des Komplexes wird separat bekannt gegeben, „nachdem sich die Situation stabilisiert hat“.