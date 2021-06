Halten Sie die Fahrpreise niedrig. Wird Rentnern das kostenlose Reisen verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Rentner in Kiew können gezwungen werden, für Bus- und U-Bahn-Tarife zu zahlen. Das sagen die Quellen der „Vesti“ im Büro des Bürgermeisters in der Hauptstadt. Aber im Kiewer Stadtrat, der tatsächlich eine dreifache Erhöhung der Kosten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln genehmigt hat, sagt man, dass man nicht bereit ist, die Fahrpreise zu erhöhen oder Großmütter vom Einstieg in die Busse auszuschließen.

Tariferhöhung von EBRD

Der Kiewer Stadtrat hat am Donnerstag in einer Sitzung tatsächlich für die Fahrpreiserhöhung gestimmt. Die Abgeordneten stimmten dem Kauf neuer Fahrzeuge für die Kiewer Metro mit einem Kredit von bis zu 50 Mio. € von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zu.

Insgesamt sollen 50 Autos in zwei Losen angeschafft werden, so Metro-Direktor Viktor Braginsky. „Fünf Züge – aus Einzelwagen und fünf Züge – mit Durchgangswagen. Das Ausschreibungsverfahren findet auf der Seite der EBRD statt. Die erste Etappe ist nun abgeschlossen“, sagt Braginsky.

Kurios ist, dass die Konditionen der Darlehensverträge in der Sitzung nicht geäußert wurden. „Wir haben dem Bürgermeister die Frage gestellt, wie der Darlehensvertrag zwischen der EBRD und der Metro aussieht und wie er sich auf die Fahrpreise auswirken kann. Aber wir erhielten die Antwort, dass die Vertragsbedingungen ein Geschäftsgeheimnis sind“, sagte uns einer der Abgeordneten des Kiewer Stadtrats.

Wie die Kommission des Kiewer Stadtrates für Verkehr, Kommunikation und Werbung der „Vesti“ mitteilte, ist jedoch eine der Hauptbedingungen dieses Projekts die Erhöhung der Kosten für Fahrten mit der U-Bahn.

„Der Kiewer Stadtrat hat nicht für die Erhöhung des Fahrpreises gestimmt“, sagt die Transportkommission. – Aber in allen Dokumenten der Europäischen Bank für Verkehrskredite schreiben sie, dass die Kosten für Verkehrstarife marktbasiert sein sollten“.

700 Tausend Begünstigte

In der Zwischenzeit diskutieren die Verkehrsunternehmen, die die Initiative ergriffen haben, die Fahrpreise auf 21 UAH in der U-Bahn und 25 UAH für den Bodentransport zu erhöhen, über die Reduzierung der Zahl der Begünstigten. Wenn es weniger sind, darf der Fahrpreis ihrer Meinung nach nicht oder nur unwesentlich erhöht werden.

„Das Recht auf freie Fahrt in Kiew haben jetzt 33 Kategorien von Bürgern, von denen die zahlreichsten Rentner sind. Zu Sowjetzeiten und in den ersten postsowjetischen Jahren gab es nur vier Kategorien von Leistungsempfängern. Und Rentner zahlten Fahrpreis wie jeder andere auch. Und damals sprach niemand über Verluste im öffentlichen Verkehr, weil es keine gab. Und jetzt reist tatsächlich fast ein Drittel der Kiewer Bürger kostenlos“, erzählt eine Quelle im Transportsektor von Kiew.

Nach Angaben der Kiewer Stadtverwaltung sind in Kiew über 700.000 Bürger der privilegierten Kategorien registriert, die Anspruch auf freie Fahrt haben. 240 Tausend sind Veteranen des Militärdienstes, Kriegskinder, Opfer der Tschernobyl-Katastrophe und andere Kategorien von Begünstigten. Die Zahl der Menschen in Kiew, die gemäß der Gesetzgebung der Ukraine zu Reiseprivilegien berechtigt sind, beträgt etwa 240 Tausend Menschen. Weitere 480 Tausend Kiewer Bürger sind Rentner und Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf freie Fahrt haben, wurde vom Kabinett in den Jahren 1993 und 1994 vorgesehen. Aber die lokalen Behörden können die staatlichen Privilegien nicht ohne die Entscheidung der Werchowna Rada aufheben.