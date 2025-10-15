Die Hamas hat eine nicht identifizierte Leiche anstelle einer toten Geisel übergeben - IDF

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die vierte Leiche stimmt mit keinem der entführten Israelis überein, trug aber die Uniform eines israelischen Armeekämpfers.

Die vierte Leiche, die von Hamas-Vertretern an Israel übergeben wurde, stimmt mit keinem der Entführten überein. Dies geht aus einer offiziellen Erklärung der CAGAL hervor, die nach Abschluss der Untersuchungen im Nationalen Zentrum für Gerichtsmedizin veröffentlicht wurde, berichtet NEWSru.co.il.

„Die Hamas ist verpflichtet, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Leichen der Verstorbenen zurückzugeben“, hieß es in der Erklärung.

Israelische Medien berichteten, dass die vierte Leiche die Uniform eines israelischen Armeekämpfers trug.

Es ist derzeit unklar, ob es sich um einen toten Kämpfer handelt, der in einer israelischen Uniform getötet wurde, oder um einen Gazaner, dessen Leiche nach seinem Tod die Uniform eines CAGAL-Soldaten angezogen wurde, um ihn als israelische Geisel auszugeben.

Die Medien erinnerten daran, dass das Abu Kabir Institut für Gerichtsmedizin in der Nacht zum Mittwoch, den 15. Oktober, die Identifizierung der an die Hamas zurückgegebenen Leichen abgeschlossen hat.

Erinnern Sie sich daran, dass die Hamas am Montag die ersten sieben der 20 Geiseln am Morgen des 13. Oktober an das Rote Kreuz übergeben hat und später eine zweite Gruppe von 13 Geiseln, was zur Rückgabe aller 20 Geiseln führte.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat das israelische Militär auf eine Gruppe von fünf Palästinensern geschossen, die die Linie überschritten hatten, über die Israel seine Truppen ohne Absprache zurückzog.