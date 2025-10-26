Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Fünf feindliche gepanzerte Mannschaftswagen fuhren aus Richtung Novotroitskiy vor und versuchten, die Verteidigung von Vladimirovka zu durchbrechen.

Die russischen Angreifer versuchten erfolglos, in der Nähe des Dorfes Vladimirovka in der Region Donezk zu stürmen. Darüber berichtete am Vorabend 33 OMBr in Facebook.

Es wird angegeben, dass fünf feindliche gepanzerte Fahrzeuge aus der Richtung von Novotoretsk ausgerollt sind und versucht haben, die Verteidigung von Vladimirovka zu durchbrechen.

„Allerdings spielten die Wetterbedingungen, auf die die Angreifer offenbar so sehr zählten, diesmal nicht zu ihren Gunsten. Gleich drei Fahrzeuge blieben im Sumpf stecken, so dass die Truppe direkt ins Wasser kletterte“, heißt es in dem Bericht.

Währenddessen deckte die Artillerie die Ansammlung feindlicher Arbeitskräfte, auch mit Hilfe des HIMARS-Komplexes.

„Die zurückgelassene Ausrüstung wurde von FPV- und schweren Bomberbesatzungen erledigt – der Rest wurde von benachbarten Einheiten übernommen. Die Infanterie rannte davon und summte dabei Kobzon-Lieder“, fügte die Brigade hinzu.

Https://www.facebook.com/reel/741063852279050/&show_text=false&width=560&t=0

Erinnern Sie sich, für den Tag am 25. Oktober hat Russland 900 getötete und verwundete Kämpfer verloren. Die Gesamtverluste der russischen Armee seit Beginn der groß angelegten Invasion nähern sich 1,2 Millionen Menschen.

Putin prahlte mit der „unbegrenzten“ Burevestnik-Rakete