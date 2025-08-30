Der Himmel wird friedlich sein: Selenskyj gratulierte den Ukrainern zum Tag der Luftfahrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Ukrainern zum Tag der Luftfahrt gratuliert und ihnen versichert, dass der ukrainische Himmel definitiv friedlich und sicher sein wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Präsidenten.

„Tag der Luftfahrt. Der Tag derjenigen, für die der Himmel zu einem Beruf, einem Traum und einer wahren Berufung geworden ist. Militärs und Zivilisten. Piloten, Besatzungen, Ingenieure, Konstrukteure, Disponenten, Techniker – Sie alle leisten großartige Arbeit für die Ukraine. Unser Himmel steht unter Ihrem Schutz“, sagte Selenskyj.

Er dankte auch allen, die sich für unsere Sicherheit und für die Stärke der Ukraine am Himmel einsetzen. Bei allen, die unsere Luftfahrt entwickeln.

„Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass der ukrainische Himmel friedlich und sicher ist“, fügte der Präsident hinzu.

Was wir über den Tag der Luftfahrt wissen

Der Tag der Luftfahrt ist ein beruflicher Feiertag für militärische und zivile Flieger und Angestellte der Luftfahrtindustrie und des Transportwesens der Ukraine, der jährlich am letzten Samstag im August begangen wird.

Der Feiertag wurde in der Ukraine „…zur Unterstützung der Initiative der Flieger der ukrainischen Streitkräfte, der ukrainischen Grenztruppen, der ukrainischen Nationalgarde und der Beschäftigten der Luftfahrtindustrie und des Transportwesens der Ukraine…“ gemäß dem Präsidialerlass Nr. 305/93 vom 16. August 1993 eingeführt.