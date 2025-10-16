Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Indiens ständige Priorität ist es, die Interessen der indischen Verbraucher inmitten der volatilen Energiesituation zu schützen, so das Außenministerium des Landes.

Indiens Öl- und Gasimporte dienen dem „Schutz der Interessen des indischen Verbrauchers“. Dies ist der Grundsatz, der die Importpolitik des Landes leitet. Dies erklärte das indische Außenministerium vor dem Hintergrund früherer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach Indien angeblich „die Einfuhr von Öl und Gas aus Russland einstellen wird“, wie die Hindustan Times berichtete.

Der Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, gab die Erklärung ab.

„Indien ist ein bedeutender Importeur von Öl und Gas. Unsere ständige Priorität ist es, die Interessen der indischen Verbraucher in einem instabilen Energieszenario zu schützen. Unsere Importpolitik richtet sich ganz nach diesem Ziel“, erklärte der indische Beamte.

Jaiswal nannte zwei Hauptziele der indischen Energiepolitik: eine breitere Basis anzustreben und die Energieimporte zu diversifizieren, um den Marktbedingungen gerecht zu werden.

„Die Gewährleistung stabiler Energiepreise und einer sicheren Versorgung sind die beiden Ziele unserer Energiepolitik. Dazu gehört eine breite Basis unserer Energiequellen und die Diversifizierung, um den Marktbedingungen gerecht zu werden“, fasste der Sprecher des MEA zusammen.