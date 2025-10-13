Das Innenministerium hat erklärt, wie Sie betrügerische Anzeigen für die Vermietung von Wohnraum erkennen können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden raten, die Echtheit der Anzeige und das Profil des Vermieters zu überprüfen sowie eine umgekehrte Bildersuche durchzuführen.

Im Internet verbreiten sich gefälschte Anzeigen über die angeblich günstige Vermietung von Wohnraum, die in Wirklichkeit Teil von betrügerischen Machenschaften sind. Dies berichtet der Pressedienst des Innenministeriums.

„Die Betrüger erstellen gefälschte Seiten mit attraktiven Fotos, bieten einen „günstigen Preis“ an und bestehen auf Vorauszahlung. Nachdem sie das Geld erhalten haben, verschwinden sie“, heißt es in der Nachricht.

Die Gesetzeshüter raten dazu, die Echtheit der Anzeige und das Profil des Vermieters zu überprüfen. Und nutzen Sie auch die umgekehrte Bildersuche, um die Herkunft der Fotos herauszufinden.

„Überweisen Sie keine Gelder ohne Vertrag und auf dubiose Konten“, betonte das Innenministerium.

