Die Invasoren haben die Krim-Brücke blockiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 4. September blockierten die russischen Invasoren die Krim-Brücke.

Quelle: „Krim-Brücke: operative Informationen“ in Telegram

Einzelheiten: Die Nachricht besagt, dass der Verkehr auf der Krim-Brücke vorübergehend blockiert ist.

Übersetzung: „Krim-Brücke: operative Informationen“: „Diejenigen, die sich auf der Brücke und im Inspektionsbereich befinden, werden gebeten, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Verkehrssicherheitsbeamten Folge zu leisten.“

Aktualisierung: Nach 1 Uhr morgens Kiewer Zeit meldeten die Angreifer, dass der Verkehr auf der Krim-Brücke wieder aufgenommen wurde.