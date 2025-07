Im Kernkraftwerk Saporischschja kam es zu einem Stromausfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben eine Stromleitung getroffen, die das Kernkraftwerk mit dem einheitlichen Energiesystem der Ukraine verbindet.

Das Kernkraftwerk Saporischschja ist vollständig vom Stromnetz getrennt. Dies geschah aufgrund des russischen Beschusses, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko am Freitag, den 4. Juli auf Facebook.

„Der Feind hat die Stromleitung getroffen, die das vorübergehend besetzte Kernkraftwerk Saporischschja mit dem vereinten Energiesystem der Ukraine verbindet. Diese Leitung ermöglicht die Aufrechterhaltung der eigenen Bedürfnisse, um das Niveau der Strahlungssicherheit zu gewährleisten“, schrieb er.

Haluschtschenko erinnerte daran, dass das Kernkraftwerk Saporischschja seit Beginn der russischen Invasion bereits achtmal einen kompletten Stromausfall erlebt hat und immer wieder am Rande eines Blackouts stand.

„Dies ist ein weiterer Akt des nuklearen Terrors durch die Russen!“, fasste der Minister zusammen.

Wir erinnern daran, dass das Kernkraftwerk Saporischschja seit dem 7. Mai nur an einer der beiden Stromleitungen angeschlossen war, was einen Verstoß gegen die Anforderungen an die nukleare Sicherheit darstellt.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Russen planen, das Kernkraftwerk Saporischschja in Betrieb zu nehmen. Zu diesem Zweck bauen sie eine neue Stromleitung.

Die IAEO wiederum ist besorgt über die Absichten Russlands in Bezug auf das Kernkraftwerk Saporischschja. Sie erkannte an, dass Moskau nicht versprochen hatte, die Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks aufzugeben, obwohl „es eine allgemeine Meinung“ gibt, dass es unzweckmäßig ist, dies jetzt zu tun.