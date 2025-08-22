Kiew hat eine Rekordgebühr für Touristen seit Beginn des Krieges angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Touristengebühren sind bereits fast 65 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2024.

Kiew hat seit Beginn des Jahres einen Rekord von 34,8 Millionen Hrywnja an Touristengebühren erhalten, das sind 65% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Dies teilte die Abteilung für Tourismus und Werbung der KSCA mit.

„2024-2025 ist der Beginn der Erholung der touristischen Sphäre der Stadt Kiew. Für das vergangene Jahr beliefen sich die Einnahmen der Hauptstadt aus den Touristengebühren auf 50,83 Millionen Hrywnja, was die Indikatoren der vorangegangenen Jahre deutlich übertraf, insbesondere im Jahr 2022 betrug die Touristengebühr 38,8 Millionen Hrywnja und im Jahr 2023 – 38,5 Millionen Hrywnja“, heißt es in der Mitteilung.

Die Indikatoren für die ersten beiden Quartale des Jahres 2025 belaufen sich auf 34,8 Mio. Hrywnja, das sind fast 65% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, als die Touristengebühren 22,6 Mio. Hrywnja betrugen.

Das Ministerium erinnerte daran, dass die Tourismusindustrie auch heute noch die Wirtschaft ankurbelt und für Einnahmen sorgt, die für die unmittelbaren Bedürfnisse der Stadt während des Kriegsrechts eingesetzt werden.

„Die positiven Statistiken, die wir erhalten haben, sind ein Signal, um voranzukommen, neue Partnerschaften zu gewinnen und Kräfte in die siegreiche Zukunft unseres Landes zu investieren, mit einem starken Einfluss des Tourismus auf das Wirtschaftswachstum“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wir erinnern daran, dass im Jahr 2024 die Budgets der Gemeinden auf Kosten der Tourismussteuer um fast 273 Millionen Hrywnja aufgefüllt wurden, das sind 23% mehr als im Jahr 2023. Die Spitzenreiter bei der Zahlung waren die Regionen Kiew, Lemberg und Iwano-Frankiwsk.