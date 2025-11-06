Kiew und mehrere Regionen sind wegen der Bedrohung durch ballistische Raketen in Luftalarm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 7. November wurden Kiew und mehrere Regionen wegen der Bedrohung durch russische ballistische Raketen in Luftalarm versetzt.

Quelle: Karte des Luftalarms, Militärverwaltung der Stadt Kiew

Einzelheiten: Um 00:48 Uhr wurde in Kiew der Luftalarm ausgerufen.

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew teilte mit, dass der Luftalarm wegen der Gefahr des Einsatzes feindlicher ballistischer Raketen ausgerufen wurde.