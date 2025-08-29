In Kiew wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Nachmittag des 29. August wurde in Kiew wegen des Einsatzes feindlicher Drohnen ein Luftalarm ausgerufen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe und die Alarmkarte.

„Kiew – Bedrohung durch den Einsatz feindlicher Angriffsdrohnen! Bleiben Sie während des Alarms an sicheren Orten“, warnte die Luftwaffe.

Es ist erwähnenswert, dass der Luftalarm ab 9:59 Uhr nur in Kiew und den Regionen Kirowohrad und Donezk ausgerufen wurde.