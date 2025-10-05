Kombinierter Beschuss der Region Lwiw: erste Opfer gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bei einem kombinierten Angriff von Drohnen und Marschflugkörpern wurden in der Region Lwiw zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Region Lwiw, Maxym Kozytskyj.

Nach vorläufigen Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden bei einem kombinierten Angriff von feindlichen Drohnen und Marschflugkörpern in der Region Lemberg zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt.

„Alle relevanten Dienste sind vor Ort im Einsatz. Ewiges Gedenken an alle Opfer. Mein aufrichtiges Beileid an die Familien. Die Informationen werden gerade aktualisiert“, fügte er hinzu.

Massiver Angriff auf die Ukraine

In der Nacht zum 5. Oktober hat Russland einen massiven Angriff auf das Territorium der Ukraine gestartet. Die Region Lwiw und die Stadt Lwiw waren am stärksten betroffen.

Gegen 04:30 Uhr wurde die Stadt von Drohnen und später von Marschflugkörpern aus dem Schwarzen Meer getroffen. Am Morgen wurde Lwiw mit ballistischen Kinschal-Flugkörpern angegriffen, die von MiG-31-Jägern abgefeuert wurden. Dieses Mal setzte der Feind fast alle verfügbaren Waffen ein.

Neben den westlichen Regionen geriet auch Saporischschja unter Beschuss. Der massive Angriff führte zu einem Stromausfall für Zehntausende von Menschen, und auch ein Teil der Region Tscherkassy war aufgrund beschädigter Stromleitungen ohne Strom.

Auch in der Region Iwano-Frankiwsk gab es in dieser Nacht massive Angriffe auf kritische Infrastrukturen.

