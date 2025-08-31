Konnte Trump nicht überzeugen? Ungarn plant nicht, sein Veto gegen den Beitritt der Ukraine zur EU aufzuheben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ungarn wird sein Veto gegen die Eröffnung der Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union nicht aufheben.

Das hat der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in Kopenhagen erklärt, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf index.hu.

Auf einer Pressekonferenz nach einem informellen Treffen des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten beklagte sich Szijjarto traditionell über die Unterstützung der EU für die Ukraine und sagte, die meisten EU-Länder seien „nicht am Erfolg der Friedensgespräche interessiert“.

Er fügte hinzu, dass die ungarische Regierung unter großem Druck stehe, den Beitritt der Ukraine zur EU zu beschleunigen und neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Aber, wie Szijjarto betonte, wird die ungarische Regierung „das Land und die Wirtschaft vor diesem Druck schützen, ebenso wie das ungarische Volk vor den negativen Folgen des Krieges“.

So werde Budapest nicht zulassen, dass „die Ukraine in die EU gedrängt wird“, weil dies „die ungarischen Landwirte und die Lebensmittelsicherheit Ungarns zerstören und der ukrainischen Mafia die Möglichkeit geben würde, nach Ungarn einzudringen“, sagte er.

„Deshalb werden wir nicht zulassen, dass der inhaltliche Teil der Beitrittsverhandlungen eröffnet wird, d.h. die spezifischen Verhandlungskapitel“, sagte Szijjártó.

Der ungarische Minister sagte auch, dass Budapest Vorschläge für neue Sanktionen nicht unterstützen werde. Ihm zufolge tut die ungarische Regierung dies, um „die Kosten für Versorgungsleistungen“ in Ungarn nicht zu erhöhen.

