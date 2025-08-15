FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

"Kyjiwstar ist an die Nasdaq-Börse gegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Seit dem 15. August 2025 werden die Aktien der Kyjiwstar Group Ltd. an der US-Börse Nasdaq unter dem Tickersymbol KYIV gehandelt.

Dies geht aus einer Mitteilung von VEON hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kyjiwstar Group Ltd, die Muttergesellschaft von Kyjiwstar, ihre Notierung an der Nasdaq Stock Exchange abgeschlossen hat. Seit dem 15. August werden die Aktien unter dem Tickersymbol KYIV gehandelt, und der internationale Telekommunikationskonzern VEON bleibt mit einem Anteil von 89,6 % der größte Aktionär.

Zuvor wurden mehrere Szenarien für die Verteilung der Aktien nach der Fusion mit SPAC Cohen Circle Acquisition Corp. I erwogen: von 10 % der Aktien von öffentlichen Investoren ohne Rückkäufe bis zu nur 2 % bei der maximalen Rücknahme, bei der VEON mehr als 90 % des Unternehmens erhalten hätte.

Am Ende beschlossen die Cohen Circle-Investoren, einen Teil ihrer Aktien zurückzukaufen, bevor der Deal abgeschlossen wurde, aber der Betrag der Rücknahmen war geringer als das Maximum.

„Kyjiwstar ist nun das erste und bisher einzige Unternehmen, dessen Geschäft vollständig in der Ukraine konzentriert ist, das diese Plattform betritt.

Der Präsident von Kyjiwstar, Olexander Komarow, bezeichnete die Börsennotierung an der Nasdaq als ein bahnbrechendes Ereignis für die gesamte ukrainische Geschäftswelt und als Bestätigung für die Investitionsattraktivität des Landes.

Lesen Sie auch: Amerikanische Registrierung: „Kyjiwstar“ ändert seine Adresse an der Nasdaq

Zur Wiederholung:

Die Aktionäre der US-amerikanischen SPAC Cohen Circle Acquisition Corp. haben auf einer außerordentlichen Versammlung am 12. August den Fusionsvertrag mit Kyjiwstar Group Ltd. unterstützt, der dem ukrainischen Betreiber den Weg an die US-Börse Nasdaq ebnet.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 292

