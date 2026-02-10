Der Leiter der Schifffahrtsverwaltung tritt von seinem Amt zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In seiner Bilanz erklärte Krawtschuk, dass Bürger und Unternehmen mehr als 75.000 staatliche Dienstleistungen im maritimen Bereich erhalten hätten.

Der Leiter der staatlichen Behörde für See- und Binnenschifffahrt der Ukraine, Mykola Krawtschuk, gab bekannt, dass er sein Amt niederlegt.

„Heute beende ich meine Tätigkeit als Leiter der Schifffahrtsverwaltung“, erklärte er.

Krawtschuk berichtete über die Ergebnisse seiner Arbeit und erklärte, dass Bürger und Unternehmen mehr als 75.000 staatliche Dienstleistungen im maritimen Bereich erhalten hätten.

Wie Ukrinform berichtet, wurden die Aufgaben des Leiters der Schifffahrtsverwaltung vorübergehend dem ersten stellvertretenden Leiter dieser Behörde, Jurij Kononenko, übertragen.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj Oleg Lugowsky zum vorübergehenden Leiter des Auslandsgeheimdienstes ernannt hat.