Die Luftabwehr hat 126 von 145 russischen Drohnen neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 18. Januar haben die Invasoren die Ukraine mit 145 Drohnen angegriffen, 126 wurden abgeschossen, und der Angriff wird abgewehrt.

Seit dem Abend des 18. Januar haben die russischen Invasoren die Ukraine mit 145 Schahed-, Gerbera- und anderen Arten von Angriffsdrohnen angegriffen. 126 Drohnen wurden neutralisiert, aber es gibt auch Treffer. Der feindliche Angriff geht weiter.

class=MsoNormal* Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram

Erklärung der ukrainischen Luftwaffe: „Ab 08:30 Uhr hat die Luftabwehr 126 feindliche Drohnen des Typs Schahed, Gerbera und andere abgeschossen/unterdrückt. Wir verzeichneten Treffer von 13 Angriffsdrohnen an 12 Orten sowie den Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteilen) an 5 Orten.“

Einzelheiten: Die Angreifer starteten Drohnen aus den Richtungen der russischen Städte Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Achtarsk sowie vom Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim und vom Gebiet des vorübergehend besetzten Donezk. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei etwa 90 Drohnen um Kampfdrohnen vom Typ Schahed handelte.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie von mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Seit 8:30 Uhr dauert der russische Angriff an. Es befinden sich mehrere feindliche Drohnen im ukrainischen Luftraum.