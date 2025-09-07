Luftabwehr bearbeitet feindliche Angriffsdrohnen in der Region Kiew, erneut Luftalarm in der Hauptstadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Kiew nimmt die Luftabwehr feindliche Angriffsdrohnen ins Visier und in der Hauptstadt wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Quelle: Militärverwaltung der Region Kiew, Militärverwaltung der Stadt Kiew, Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

* Die regionale* Militärverwaltung* von Kiew: „Region Kiew! Eine Drohne wurde im Luftraum gesichtet. Die Luftabwehrkräfte arbeiten an den Zielen.“

Einzelheiten: Die Luftwaffe meldete eine Angriffsdrohne, die in Richtung Boryspil flog.

Gegen 18:30 Uhr wurde in der Hauptstadt ein Luftalarm ausgerufen.

Die Militärverwaltung der Stadt Kiew teilte mit, dass der Alarm wegen der Bedrohung durch feindliche UAVs ausgerufen wurde.

Um 19:16 Uhr wurde der Alarm aufgehoben, aber um 19:29 Uhr wurde er erneut ausgerufen.

Um 19:33 Uhr meldete die Luftwaffe eine feindliche Drohne aus der Region Tschernihiw in der Region Kiew (Bezirk Browary), dann eine Angriffsdrohne in Browary und später in Boryspil.