Die Luftabwehr hat eine gelenkte Fliegerbombe über Kriviy Rog abgefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eines der örtlichen Geschäfte wurde durch die Trümmer beschädigt. Eine Person wurde verletzt. Sein Zustand ist nicht ernst.

Russische Angreifer haben Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk mit einer gelenkten Fliegerbombe angegriffen. Die Munition konnte abgefangen werden, sagte der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Olexander Vilkul, am Sonntag, den 26. Oktober, im Telegram.

„Die Stadt wurde von einer gelenkten Fliegerbombe angegriffen, die von der Luftverteidigung zerstört wurde. Wir danken Ihnen! Eine Industrieanlage wurde durch ein Schrapnell beschädigt. Das Feuer ist bereits gelöscht worden“, schrieb er.

Seinen Angaben zufolge wurde eine Person verletzt. Sein Zustand ist nicht ernst.

Wir werden daran erinnern, dass Russland diese Woche zum ersten Mal eine gelenkte Fliegerbombe auf die Region Odessa abgeworfen hat. Später erzählte die Luftwaffe, wie der Angriff abgewehrt wurde.

Putin prahlte mit der „unbegrenzten“ Rakete Burevestnik