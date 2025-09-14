Luftalarm in Kiew und einer Reihe von Regionen: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 14. September wurde in Kiew und einer Reihe von ukrainischen Regionen Luftalarm ausgerufen. Der Grund dafür war die Gefahr von Drohnenangriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In Kiew wurde wegen der Bedrohung durch feindliche Drohnen ein Luftangriffsalarm ausgelöst. Wir bitten die Einwohner von Kiew, sich in die Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Luftangriff vorbei ist“, heißt es in der Nachricht um 21:46 Uhr.

Zuvor hatte das Militär mitgeteilt, dass in der Region Tschernihiw feindliche Drohnen gesichtet wurden, die auf die Region Kiew zuflogen. Danach flogen die Drohnen von Nordosten her in Richtung Kiew.

Aktualisierung um 22:01 Uhr.*

Der Alarm ist in Kiew aufgehoben worden.

Wo der Alarm angekündigt wurde

Ab 21:51 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Kiew, Tschernihiw und Sumy.

Warnung in Kiew und anderen Regionen der Ukraine