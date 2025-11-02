Luftalarm wegen einer MiG-31K, Ziele werden in der gesamten Ukraine gesichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wegen des Starts einer MiG-31K wurde am Sonntagabend in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Der Alarm wurde um 23:35 Uhr ausgerufen.

Später meldete die Luftwaffe ein Hochgeschwindigkeitsziel in der Region Tschernihiw mit Kurs auf die Region Kiew. Dann – nach Schytomyr.

Um 23:40 Uhr warnte die Luftwaffe vor Hochgeschwindigkeitszielen in der Region Tschernihiw, die in Richtung Südwesten flogen.

Um 23:50 Uhr gab es einen Bericht über Hochgeschwindigkeitsziele im Norden der Region Sumy, die in Richtung Südwesten flogen. Später wurde es in Schytomyr gemeldet.

Um 00:06 Uhr wurde die Bedrohung für die MiG-31K für beendet erklärt.

Die MiG-31K ist ein Träger für die Hyperschall-Luft-Luft-Rakete Ch-47M2 Kinschal.