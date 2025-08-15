Macron und Selenskyj vereinbaren ein Treffen nach Trumps Gipfel mit Putin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Präsidenten Frankreichs und der Ukraine haben sich auf ein zukünftiges Treffen geeinigt. Es wird nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Diktator Wladimir Putin stattfinden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf BFM TV.

Vor dem abendlichen Treffen zwischen Präsident Trump und Putin hat der französische Präsident Emmanuel Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aktiv über die Lage in der Ukraine gesprochen.

„Es gibt einen engen und ständigen Dialog zwischen ihnen“, sagte die Entourage des französischen Präsidenten.

Die beiden Präsidenten einigten sich darauf, ihr eigenes Treffen zu einem geeigneten Zeitpunkt nach dem Gipfel abzuhalten, obwohl ein konkretes Datum und ein Ort noch nicht festgelegt wurden.

„Präsident Macron und Präsident Selenskyj haben vereinbart, sich zu einem geeigneten Zeitpunkt nach Alaska zu treffen“, teilte der Präsidentenpalast mit.

Es ist erwähnenswert, dass Selenskyj bereits seine Verbündeten in Deutschland und England besucht hat, aber nicht in Frankreich Halt gemacht hat.

