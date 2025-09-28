Das Main Intelligence Directorate hat ein Auto mit russischen UAV-Operatoren zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Als Ergebnis einer hochentwickelten Operation wurden das Auto UAZ Bukhanka und mindestens vier Russen – Betreiber des unbemannten Luftfahrzeugs der Besatzungsarmee – die sich in dem Auto befanden, zerstört.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums meldete eine erfolgreiche Operation zur Zerstörung eines Autos mit russischen Drohnenbedienern im vorübergehend besetzten Melitopol, in Saporischschja.

So war am 27. September eine Explosion in der geschlossenen, bewachten Militärbasis der russischen Invasoren zu hören, die sich auf dem Gebiet der Fliegerstadt der vorübergehend besetzten Stadt Melitopol befindet.

Https://www.facebook.com/reel/1211140431045337/&show_text=false&width=560&t=0

„Als Ergebnis einer äußerst komplizierten und effektiven Operation der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine wurden das feindliche Fahrzeug UAZ „Buchanka“ und mindestens vier Muskals – Betreiber von Drohnen der russischen Besatzungsarmee, die sich im Inneren des Fahrzeugs befanden – zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst zusammen mit der Guerilla eine erfolgreiche Operation im vorübergehend besetzten Melitopol durchgeführt: das Auto mit „kadyrovtsy“ wurde zerstört.

