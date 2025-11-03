Das Main Intelligence Directorate hat wichtige russische Einrichtungen auf der Krim zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein feindliches Kontrollzentrum der Flugabwehrraketendivision S-400 Triumf wurde getroffen.

In der Nacht zum 2. November wurden auf der vorübergehend besetzten Krim weitere Objekte der Flugabwehr der russischen Invasoren auf der Krim zerstört. Dies teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine (Main Directorate of Intelligence) am Montag, den 3. November mit.

Demnach wurden bei einem Angriff auf den gegnerischen Kontrollpunkt der Boden-Luft-Raketendivision S-400 Triumf, der sich in einer Kampfstellung befand, das Multifunktionsradar 92N6E und die Ausrüstung des autonomen Stromversorgungssystems des S-400-Kontrollpunkts zerstört.

Außerdem gelang es den Spezialisten der Hauptaufklärungsabteilung, das Flugplatzbeobachtungsradar AORL-1AS und das P-18 Terek-Radar der Besatzungsarmee zu treffen.

Wir erinnern daran, dass letzte Woche auf der Krim Drohnen der Hauptdirektion des Geheimdienstes drei Radarstationen und ein Landungsboot der Russen getroffen haben. Der Kampfeinsatz wurde trotz der Arbeit der russischen Luftabwehr durchgeführt.

Eine Ölpipeline wurde in der Nähe von Moskau gesprengt