Selenskyj gab die Erklärung vor dem Hintergrund der Gespräche in Moskau ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die US-Delegation plant, der Ukraine nach ihren Treffen in der Russischen Föderation Bericht zu erstatten – die nächsten Schritte hängen von diesen Signalen ab, hat der Präsident gesagt.

Die Ukraine wird nach ihrem Treffen mit der Russischen Föderation auf Signale der US-Delegation warten. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 2. Dezember auf seinem Telegram-Kanal.

„Die US-Delegation will uns unmittelbar nach den Treffen genau Bericht erstatten. Die nächsten Schritte hängen von diesen Signalen ab. Wenn die Signale so wirken, wenn dies ein faires Spiel mit unseren Partnern ist, dann werden wir uns vielleicht sehr bald mit der US-Delegation treffen.

Auf welcher Ebene – das werden wir sehen, das hängt von den Signalen ab. Wenn die Signale eine Gelegenheit und eine Chance bieten, globale, aber schnelle Entscheidungen zu treffen, dann wird es eine höhere Ebene geben“, sagte der Staatschef.

Er sei bereit, sich mit US-Präsident Donald Trump zu treffen, aber der Krieg müsse so beendet werden, dass Russland nicht ein drittes Mal in die Ukraine einmarschiere.