Ein Mann, der mit einem Einrad in die Slowakei reisen wollte, wurde festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der leger gekleidete Täter fuhr ohne seine Habseligkeiten über einen Feldweg zur Grenze und gab vor, in der Nähe von Uschhorod zu Fuß unterwegs zu sein.

Ukrainische Grenzschützer haben einen Mann festgenommen, der versucht hat, die Grenze zur Slowakei auf einem Einrad zu überqueren. Dies berichtet der staatliche Grenzdienst auf seinem Kanal in Telegram

Der Mann wurde von einer Kamerafalle aufgenommen. Und als die Staatsgrenze noch 300 Meter entfernt war, wurde der „Reisende“ von den Grenzbeamten angehalten.

„Der Straftäter wurde auf die Dienststelle gebracht. Nach Feststellung aller Umstände der Straftat wird er vor Gericht gestellt werden“, so die Grenzbeamten.

Der Plan des Festgenommenen war folgender: sich in Alltagskleidung zu kleiden und ohne Sachen auf dem Feldweg zur Grenze zu fahren und so zu tun, als würde er nur am Rande der Stadt Uschhorod spazieren gehen.

