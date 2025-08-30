Massiver Angriff auf Saporischschja: Die Zahl der Verletzten ist auf 30 gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Verletzten bei dem nächtlichen Angriff auf Saporischschja ist auf 30 gestiegen, eine Person wurde getötet.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow auf Telegram

Direkte Ansprache: „Bereits 30 Verwundete: Die Opfer des nächtlichen feindlichen Angriffs suchen weiterhin medizinische Hilfe.

Die meisten Opfer haben Schrapnellwunden, Schnittwunden und akute Stressreaktionen.“

Weitere Einzelheiten: Zuvor hatte Fedorow erklärt, dass 235 Menschen infolge des russischen Angriffs bereits Hilfe bei den Sozialdiensten und Bezirksverwaltungen beantragt haben. Darunter sind 11 Binnenvertriebene und 57 Menschen aus privilegierten Kategorien. Zwei Personen mussten vorübergehend in einer Unterkunft untergebracht werden.

** Was zuvor geschah*: In der Nacht zum 30. August starteten russische Truppen einen massiven Angriff auf Saporischschja, wobei sie Angriffsdrohnen und Raketen einsetzten.

Später stieg die Zahl der Verletzten auf 28 Personen, eine Person starb.