Mehr als 250.000 Verbraucher sind wegen des Beschusses ohne Strom - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Ein russischer Raketenangriff am 2. Januar beschädigte die Stromnetze von Ukrenergo und regionalen Stromversorgern in Kiew und der Region, so dass mehr als 250.000 Verbraucher ohne Strom blieben.

Dies berichtet der Pressedienst von NPC Ukrenergo.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kapazität der Hochspannungsnetze von Ukrenergo ausreicht, um die bestehende Nachfrage zu decken. Alle Stromausfälle stehen im Zusammenhang mit den Feindseligkeiten, und es ist nicht geplant, Stromausfälle zu verhängen.

Darüber hinaus waren 14 Siedlungen, alle in der Region Chmelnyzkyj, am Morgen des 2. Januar witterungsbedingt von der Stromversorgung abgeschnitten.

Darüber hinaus sind seit dem Morgen 439 Siedlungen aufgrund der Feindseligkeiten und aus anderen Gründen ohne Strom. Notreparaturen werden in Abhängigkeit von der Sicherheitslage und mit Genehmigung des Militärs durchgeführt.

Das Unternehmen berichtet, dass die Wiederherstellungsarbeiten sofort beginnen werden, nachdem die Schäden von den Reparaturteams von Ukrenergo und den regionalen Stromversorgungsunternehmen bewertet wurden.

„Um das Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch aufrechtzuerhalten, wurde gestern, am 1. Januar, der Betrieb der Kraftwerke für erneuerbare Energien für 1 Stunde eingeschränkt. Die Gesamtmenge der Einschränkungen betrug 198 MWh“, heißt es in der Erklärung.

Derzeit reicht die von allen Kraftwerkstypen erzeugte Elektrizität aus, um alle gesetzlichen und privaten Verbraucher zu versorgen.